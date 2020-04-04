Kuru yük gemisindeki 9 işçi karantinaya alındı İsrail'den Türkiye'ye gelen kuru yük gemisindeki 9 Türk işçi Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için yurda yerleştirildi.

İsrail'den Türkiye'ye gelen kuru yük gemisindeki 9 Türk işçi Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için yurda yerleştirildi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 işçi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İskelesi'ne getirildi. İsrail'den gelen 9 Türk vatandaşı korona virüs tedbirleri kapsamında polis eşliğinde Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.

Yurtta, 14 gün gözlem altında tutulacak olan işçiler, herhangi bir bulgu bulunmasa evlerine gönderilecek.

(Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İHA