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Kuru yük gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuru yük gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Kuru yük gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda trafiğin çift yönlü askıya alındığı duyuruldu. Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeki Brave Night isimli kuru yük gemisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde makine arızası yaptı. Arızalanan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kurtarma-8 römorku, KEGM-6 botu ve kılavuz kaptanı ivedilikle bölgeye yönlendirdi.

Kuru yük gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kuru yük gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kuru yük gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Kuru yük gemisi arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

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