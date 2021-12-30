Kuru yemişte kilo devri bitti, gram dönemi başladı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Kuruyemişçiler Odası Başkanı Settar Kıratlı, son 1 yıl içinde kuru yemiş fiyatlarının yüzde 200 arttığını söyledi. Kıratlı, artışın, yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışı değiştirdiğini belirterek, "Yılbaşı öncesi satışlarımız arttı. İnsanlarımız geleneklerini değiştirmedi ama fiyat artışı nedeniyle kuru yemişte kilo devri bitti, gram devri başladı" dedi.

Kentte yılbaşı öncesi kuru yemiş fiyatlarında yüzde 200'e varan fiyat artışları, talebi düşürdü. Kilo fiyatları son 1 yıl içinde artış gösteren kuru yemiş türlerinden Antep fıstığı 170, badem 160, kahve ise 160 liraya yükseldi. Fiyatlardaki artış, vatandaşların yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışını da değiştirdi. Daha önce kilo ile alınan kuru yemişler, fiyat artışı sonrası gram olarak alınırken, esnaf ise bu durumun satışlarını azalttığını dile getiriyor.

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