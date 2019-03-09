Kuru Yemişçi Esnafımız Bitme Noktasına Geldi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin hazır paketli kuru yemiş satarak kuru yemişçi esnafının "ekmeğini böldüğünü" belirterek, "Satmadıkları ürün çeşidi yok denecek kadar az. Hal böyle olunca kuru yemişçi esnafımız da bitme noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, toplu alım ile maliyetlerde avantajlı olan zincir marketlerin kuru yemişçi esnafını olumsuz etkilediğine işaret etti.

Zincir marketlerin hazır paketli kuru yemiş de satarak kuru yemişçi esnafın "ekmeğini böldüğünü" belirten Palandöken, "Satmadıkları ürün çeşidi yok denecek kadar az. Hal böyle olunca kuru yemişçi esnafımız da bitme noktasına geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kuru yemiş çeşitlerinin yarısının ithal olduğuna dikkati çekerek, "Kuru yemiş üreticisinin de maliyetleri arttı. Bu da yerli üretimin düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla ithal kuru yemiş satışları da aynı oranda artıyor. Üreticinin maliyetlerini düşürerek raflarda daha çok yerli ürüne yer vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA