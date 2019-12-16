Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar
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Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar

Kırklareli'nde kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamak isterken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

16.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:38
Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar

'nde kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamak isterken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

ilçesine bağlı köyü yolunda ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İkaza uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı.

Bir süre sonra sanayi sitesine girdikleri otomobilden inen iki kişi yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüphelileri kuru yemiş paketine gizledikleri yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamaya çalışırken suçüstü yakaladı.

İki kardeş oldukları öğrenilen O.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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