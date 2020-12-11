Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi'nin parklarına gübre oluyor
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Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi'nin parklarına gübre oluyor

11.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:25
Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi'nin parklarına gübre oluyor

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Melikgazi'de sararıp düşen yapraklar geri dönüşüm yolu ile ilçenin parklarına gübre olarak yeniden hayata kazandırılıyor.

Melikgazi Belediyesi olarak daha etkin ve verimli hizmeti en ekonomik olarak sunmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesi genelinde 4 adet kepçe ve 4 adet kamyon ile vatandaşın çıkartmış oldukları bağ ve bahçe atıklarını temizliyoruz. Ayrıca mevsim itibarıyla ağaçlardan dökülen yaprakları süpürge aracı yardımıyla cadde ve sokaklardan temizleme çalışması yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çok hassas davranıyoruz. Çünkü her atık çöp değildir. Vatandaşlarımız sonbahar mevsiminde yaprakların oluşturduğu güzel görüntülerin temizlik ekiplerimiz tarafından ortadan kaldırıldığını düşünüyor. Topladığımız o yaprakları kendi fidanlık alanımızda toprakla buluşturarak gübre olarak dönüşüme katılmalarına olanak sağlıyoruz. Elde ettiğimiz gübreyi de parklarımız ve fidanlıklarımızda yeniden üretimde kullanıyoruz. Bu sayede hem doğaya geri dönüşüm konusunda katkı sağlamış oluyoruz. Belediyemiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor, daha temiz bir Melikgazi için çalışıyor. Bağ ve sayfiye alanlarında çok fazla yaprak ve ağaç kurusu oluşuyor. Lütfen bunları kapı önlerine bırakmayınız. Çevremize daha duyarlı olalım. Yaz, kış ekiplerimiz en iyi şekilde ilçemizin temizliğini yapıyor. Mesai arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi'nin parklarına gübre oluyor
Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi'nin parklarına gübre oluyor
Kuru yapraklar geri dönüşüyor, Melikgazi'nin parklarına gübre oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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