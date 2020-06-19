Kuru üzüm ihracatçıları TMO ile güçbirliğinin devamını istiyor Türkiye'nin ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde son 3 yıldır Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile güçbirliğine giden üzüm sektörü güçbirliğinin devamını istiyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Kuru Üzüm Kurulu, yaklaşan 2020-21 sezonunun yol haritasını belirlemek için bir araya geldi.

TMO'nun kuru üzüm sektöründe müdahale alımı sonrasında kuru üzüm fiyatlarının ton başına 550-600 dolar arttığını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, gelinen noktadan geri gitmemek için TMO'nun desteğini 2020-21 sezonunda da yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ve tarım ihracatı konulu toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e TMO'nun kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı sektöründe yer alması talebini dillendirdiklerini anlatan Celep, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin, TMO'nun piyasayı regüle etme konusunda geçtiğimiz yıllarda inisiyatif aldığını, bu yıl da Ege Bölgesi'nde incir ve üzüm başta olmak üzere inisiyatif alacağını ifade etti. Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'dan fazlasını yapan ihracatçılarımızın katıldığı Kuru Üzüm Kurulumuzda da TMO ile güçbirliğinin devam etmesi konusunda görüş birliği oluştu" şeklinde konuştu.

Kuru üzümde hem üreticinin desteğini, hem de nihai tüketicinin güvenini kazanacak bir fiyat politikasının gerekliliğinin altını çizen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzümde ürün kalitesini arttırmak için, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hastalık ve zararlı organizmaların ürüne zarar vermesini önlemek için kullanılan 16 pestisit (kimyasal tarım ilacı) aktif maddesini kısa süre önce yasakladığını, ürün kalitesini arttırmak için önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsaları ile işbirliğini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

TMO üzümü analiz yaparak üreticiden almalı

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise; TMO'nun geçen sezon ticaret borsalarından üzüm aldığını, TMO'dan beklentilerinin borsalardan üzüm almak yerine, pestisit analizi yaparak üreticiden üzüm alması olduğunu dile getirdi.

İngiltere'de okullarda üzüm dağıtıldığı bilgisini veren Öz, "Türkiye'de de her yıl okullarda kuru üzüm dağıtımı yapılabilir. Böylelikle hem rekoltenin fazla olduğu yıllarda yüksek rekoltenin fiyatlar üzerindeki baskısı ortadan kaldırılmış olur, hem de Türkiye'de iç tüketim arttırılmış olur" diye konuştu.

Kuru üzüm fiyatının 2019-20 sezonunda 2 doların üzerinde olduğu bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, üzüm fiyatlarının aşağı inmemesi için TMO'nun regüle görevini sürdürmesinden yana olduğunu ifade etti. Işık, şöyle konuştu: "Kuru üzümde 40-50 bin ton emniyet stoğumuz olmalı. Öte yandan Avustralya'da dönümünde 900 ile 1000 kg arasında üzüm alınıyor. Bizim bu sistemleri kurmamız ve verimliliği arttırmamız gerekiyor."

Kuru üzüm ihracatı 421 milyon dolara ulaştı

Türkiye, 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihraç sezonunda 13 Haziran 2020 tarihine kadar 203 bin 504 ton kuru üzüm ihraç ederken, karşılığında 421 milyon dolar döviz geliri elde etti. Kuru üzüm ihracatın önceki sezona göre miktar bazında yüzde 4 düşerken, döviz getirisindeki düşüş yüzde 1'de kaldı.

Kuru üzümün ortalama ihraç fiyatı 2018-29 sezonunda 2 bin 3 dolar olurken, 2019-20 sezonunda 2 bin 66 dolara yükseldi.

Türkiye, 99 ülkeye kuru üzüm ihraç ederken, Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 2'lik artışla 335 milyon 620 bin dolara çıktı. İngiltere, 121 milyon dolarlık Türk üzümü tercihiyle ilk sırada yer aldı. Almanya'ya, 51 milyon dolarlık, Hollanda 41 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç edildi.

Kaynak: Bültenler