Kuru temizleme dükkanı alevlere teslim oldu

Ordu'da bir kuru temizleme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, işyerinde büyük çaplı hasar oluştu.

Ordu'da bir kuru temizleme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, işyerinde büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, Yeni Mahalle'de bulunan ve kuru temizleme üzerine hizmet veren bir işyerinde meydana geldi. İşyerinden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve 112 Acil Servis ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri, işyerinden başlayarak, üst kattaki daireye de sıçrayan yangını söndürerek, kontrol altına aldı.

İşyerinde büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı