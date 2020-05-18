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Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor

Adana'da hasadı devam eden kuru soğanda fiyat tarlada 60 kuruşa, market ve pazar raflarında 2-3 liraya düştü.

Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor
18.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:10

Adana'da hasadı devam eden kuru soğanda fiyat tarlada 60 kuruşa, market ve pazar raflarında 2-3 liraya düştü.

Resmi Gazete'de 7 Ocak'ta yayımlanan tebliğle "tüketici fiyatlarının dalgalanmaması" için ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanan kuru soğanda, hasadın başladığı döneme kıyasla fiyatlar geriledi.

Adana'da, hasadın başladığı nisanın ilk haftasında tarlada 2,5-3 liraya, raflarda ise 5-6 liraya satılan kuru soğanın fiyatı, yaklaşık 1,5 ay içinde tarlada 60 kuruşa, market ve pazarda ise 2-3 liraya düştü.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 700 bin dönüm alanda kuru soğan ekildiğini söyledi.

Adana'da da 33 bin dönümde ekilen kuru soğanın hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını belirten Doğan, "Adana'da hasat sürüyor, yaklaşık 170 bin ton rekolte bekliyoruz. Hasat, haziranın ilk haftasına kadar devam edecek. Erkenci kuru soğan kışlık değildir, depoya girmez. Depoya girdiğinde de fazla beklemez. Bu soğanların raf ömrü uzun değil, hemen tüketilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Verim arttı fiyat düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, bazı işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesiyle soğan tüketiminin düşmesinin, fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl soğanda hastalık nedeniyle verim düşüklüğü vardı. Piyasaya 5-6 liradan girmişti. Bu yıl aynı ekim alanlarında verim iki katına çıktı. Rekoltenin fazla olmasından dolayı soğan fiyatı tarlada 2,5-3 liradan başladı. Tüketimin de az olması nedeniyle o günden bu yana fiyatlar 60-70 kuruşa düştü."

Soğan üreticisi Güner Ateş de bu yıl soğanda verimin yüksek olduğunu, fiyatların da düştüğünü ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle tüketimin azalmasına değinen Ateş, "Hasat yaptığımız soğan çuvallarla tarlada duruyor." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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