Kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde, kuru sıkı tabancaların namlusunu açarak kuru sıkıdan bozma tabanca yapmakla suçlanan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, H.B. adlı bir kişinin, Ödemiş ve Kiraz ilçelerindeki adreslerinde kuru sıkıdan silah çevirdiği ve namlu ucu açtığı yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adreslerde yaptığı aramalarda, 7 adet kuru sıkıdan çevirme mekanizmasıyla oynanmış tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 33 adet fişek, 11 adet fişek yapımında kullanılan bilye ile namlu ucu açma işleminde kullanılan ravya, matkap ucu ve tamamlayıcı parça ele geçirildi.

Olayla ilgili H.B., polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

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