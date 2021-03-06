Kuru sıkı tabancayla oynayan genç kendini vurdu
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Kuru sıkı tabancayla oynayan genç kendini vurdu

06.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:14
Kuru sıkı tabancayla oynayan genç kendini vurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuru sıkı tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendisini yaralayan 16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuru sıkı tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendisini yaralayan 16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru sıkı tabanca ile oyun oynayan 16 yaşındaki B.K. silahın birden ateşlenmesi sonucu kendini vurdu. Kuru sıkı tabancadan sıçrayan barut nedeniyle yaralanan B.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan B.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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