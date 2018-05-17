Kuru Meyvede Tüketimi Artırma Hedefi

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, şekerin insan sağlığına zararlarının her geçen gün detaylarıyla ortaya konulduğunu belirterek, şekere en sağlıklı alternatifin meyveler olduğunu, sektör kurulu olarak, iç ve dış tüketimi artırmak için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatına 2017 yılında 1,3 milyar dolar katkı sağlayan kuru meyve sektörünün en üst karar organı olan Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu'nun başkanlığına aynı zamanda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan Osman Öz seçildi.

Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığını ise Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Elmas üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Öz, kuru meyve ihracatının son yıllarda 1,3 -1,4 milyar dolar bandında sıkışıp kaldığına işaret ederek, 2023 yılı için 3 milyar dolar ihracat hedefleri olduğunu, bu hedefe ulaşmak için geçen yıllarda Japonya, Çin ve Güney Kore'ye yönelik yürüttükleri tanıtım faaliyetlerine Türkiye Tanıtım Grubu ile devam edeceklerini bildirdi.

Öz, dünya genelinde tüketici bilincindeki artışa paralel olarak sağlıklı gıdaya yönelimin bulunduğuna dikkati çekerek, sağlık yönüyle kuru meyvelere ilgi ve talepte artış olduğunu, yurt içinde de kuru meyve tüketiminin artması için çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Şekerin insan sağlığına zararlarının her geçen gün detaylarıyla ortaya konulduğunu vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"Üzüm, incir ve kayısı gibi doğal ürünlerde en büyük üretim bizde. Bu ürünleri gelecek nesillere aktarma, tüketim alışkanlığını oluşturma ve artırma zorunluluğumuz var. Şekerin en sağlıklı alternatifi meyveler. Bu ürünleri gıda değil, sağlık kaynağı olarak görmeliyiz, iç ve dış tüketimi artırmalıyız. Çocukların küçük yaşta sağlıklı ürünlerle tanışması için çalışmalar yapacağız."