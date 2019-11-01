Kuru meyvecilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "teşekkür" mektubu

01.11.2019 11:48

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru incir ve çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı yapmasından dolayı üretici, ihracatçı ve tüccar temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mektubu gönderdi.

Bu sene hem verimi hem de kalitesi yüksek olan kuru üzüm ve incirde üretici fiyatlarındaki istikrarsızlığın giderilmesi, döviz gelirinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından müdahale alımı yapılmaya başlandı.

Çekirdeksiz kuru üzümde 9 numara kalitedeki ürün için kilogram başına 10 lira, kuru incirde de A4 kalitedeki ürün için kilogram başına 16 lirayla piyasaya giren TMO, yaptığı müdahaleyle fiyatların düşmesini engelledi.

Müdahale alımlarıyla yıllık ortalama 1,5 milyar dolarlık dış ticaret gelirine sahip kuru meyve sektöründe yıllık en az 150 milyon dolar daha fazla döviz geliri elde edilebileceği tahmin ediliyor.

Sektör temsilcileri, üretici ve ihracat fiyatlarının dengede kalması nedeniyle duydukları memnuniyeti, yazdıkları mektupla Erdoğan'a iletti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde bir araya gelen 12 ziraat odası, ticaret borsası ve ihracatçı birliği başkanının imza attığı teşekkür mektubunda şu ifadeler kullanıldı:

"Devletimizin, böylesine kritik bir konuda piyasayı düzenleyici ve ürünün gerçek değerini bulan politikalarını ivedilikle hayata geçirmesi dolayısıyla zatıalinize şükranlarımızı ve sektörümüze verilen bu kıymetli desteğin önümüzdeki yıllarda da devamı temennisiyle saygılarımızı arz ederiz."

TMO'nun alıma başlaması sonrasında, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir fiyatlarının üreticinin emeğinin karşılığını alacağı seviyeye yükseldiğinin belirtildiği mektupta, kuru üzüm ihracatında yüzde 15, kuru incir ihracatında yüzde 7'lik artış yakalandığı, sektörde tüm kesimlerin yüzünün güldüğü kaydedildi.

Müdahale alımı ihracatı artırdı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekolojik üstünlüğünün olduğu tarım ürünlerinde daha fazla döviz girdisi sağlayabilmek için bu tip müdahalelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Müdahalenin spekülatif bir hareket olmadığını, dünya piyasalarını baz alarak sistemi doğru çalıştırmak için atılmış bir adım olduğunu belirten Celep, "Hem çekirdeksiz kuru üzüm hem de kuru incir için TMO desteği Türk ekonomisine katkı sağlayacaktır. Şu anda çekirdeksiz kuru üzümde değer bazında yüzde 15 artış var. İncirde de bu rakamlarımız aynı seviyelerde." dedi.

Erdoğan'a gönderilen teşekkür mektubunda, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ve Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ'ın imzası bulunuyor.

Kaynak: AA