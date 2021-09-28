Kuru meyve ve mamulleri sektöründen Çin Halk Cumhuriyeti'ne sanal çıkarma

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı'nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordinasyonu ve İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin organizasyonunda, 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek "Çin Halk Cumhuriyeti-Kuru Meyve Sanal Ticaret Heyeti" ile iki ülke arasında ticarete hız kazandırılması planlanıyor.

İstanbul İhracatçı Birlikleri açıklamasına göre, kuru meyve ve mamulleri sektörüne yönelik düzenlenen "Çin Halk Cumhuriyeti Kuru Meyve Sanal Ticaret Heyeti"nin çevrim içi yapılan açılış töreni; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Başkanı Muhsin Çakıcı'nın moderatörlüğünde, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar ile Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı'nın katılımı ile yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUMİB Başkanı Muhsin Çakıcı, 2020 yılında kuru meyve ve mamulleri sektörünün ihracatının 1,4 milyar dolara ulaştığını belirtti.

2021 Ocak-Ağustos döneminde ise sektör ihracatının yüzde 12 artışla, yaklaşık 871 milyon dolar olduğunu aktaran Çakıcı, "Küresel salgına rağmen bu başarılı performans kuşkusuz ihracatçılarımızın azminin eseridir. Sektörün hedef pazarlarından Çin'deki konumunu güçlendirmek ve ihracatını artırmaya yönelik tanıtım çalışmalarına ağırlık verdik. Pandemiden sonra hızlanan dijitalleşme süreci ile beraber sanal heyetler ve fuarlar ayrı bir önem taşıyor. Düzenlediğimiz Sanal Ticaret Heyeti programımız kapsamında, kuru meyve ve mamulleri sektöründeki 14 ihracatçı firmamızın temsilcileri Çin'den 33 firmanın temsilcileriyle 100'den fazla ikili iş görüşmesi yapacak." diye konuştu.

"Sektörün Çin'e ihracatı 2021'de yüzde 105 arttı"

"Bugün sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiğimiz Çin, sektörümüz açısından hedef ülke ve ihracatımız için önemli bir potansiyel barındırıyor. 2020 yılında kuru meyve sektörü olarak Çin'e, yüzde 21 artışla, 28,5 milyon dolar ihracat yaptık ve ihracatımızda Çin, onuncu sırada yer aldı." diyen Çakıcı şöyle devam etti:

"2021 yılının ilk 8 aylık döneminde ise Çin'e sektör olarak ihracatımız yüzde 105 artışla 11,7 milyon dolar oldu. Belirtilen dönemde Çin pazarında öne çıkan ürünler, 2,8 milyon dolarlık ihracat ile Antep fıstığı ile 4,7 milyon dolarlık ihracat ile kuru kayısı oldu. Küresel salgının getirdiği anormal ve olumsuz etkilere rağmen Çin pazarında başta Antep fıstığı olmak üzere, kuru kayısı ve kuru incir gibi geleneksel ürünlerimizin önemli bir yeri var.

İlgili bakanlıklarımız tarafından Çin ile yapılan protokol çerçevesinde halihazırda 64 adet Yetkilendirilen Depo ve İşleme Tesisi'nde üretilen Antep fıstıkları Çin'e ihraç edilebilmektedir. Bu sayı önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni liste ile daha da artacak. Yetkilendirilen tesislerde üretilen Antep fıstıkları tüm ihracatçılarımız tarafından ihraç edilebilir. Ayrıca badem ihracımızın artırılmasını da önemsiyoruz. Bu bağlamda, başta badem olmak üzere bazı ürünlerimizin pazara girişindeki bazı engel ve kısıtlamaların aşılmasına yönelik bakanlıklarımızın çalışmalarını çok değerli ve gerekli buluyoruz."

"Bu büyük pazara olan ilgimizi artırmamız gerekiyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle de Çin Halk Cumhuriyeti'nin nüfusu, ekonomisi ile ihracatçılar için önemli ve büyük bir pazar olduğunu belirterek, yılda 2 trilyon dolardan fazla ithalat yapan Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

Gülle, "Üretim kapasitemiz, ürün kalitemiz, ürün çeşitliliğimiz Çin pazarında daha etkin olmaya müsait. Ayrıca Çin'de orta sınıf yükseldikçe kaliteli ürüne olan talep de artıyor. Bizim bu fırsatı mutlaka çok iyi değerlendirip bu büyük pazara olan ilgimizi artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan ise artan uluslararası rekabet ve yeni pazar arayışları çerçevesinde, Çin'in Türkiye'nin ihracatı açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Sadece gıda ithalatını ele aldığımızda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2019 yılındaki ithalatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,4 artarak, 91 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam 198 ülke ve bölgeden gerçekleşen bu ithalat rakamı, gıda sektörü açısından pazarın önemini anlatmaya yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar ile Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Çin pazarı hakkında bilgiler verdi.

Sanal ticaret heyeti programı kapsamında, iki gün boyunca Türkiye'den 14 ihracatçı firma, Çin Halk Cumhuriyeti'nden 33 ithalatçı firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.