Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Malatya'da Buluştu

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yılın ilk yarısında yaklaşık 100 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı yaptıklarını bildirdi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Çıkmaz başkanlığındaki Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği yönetimi, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Malatya'da bir araya geldi. İhracat verilerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin AB'yi ihraç edilen kuru kayısı ve kuru üzüm kontrol sıklığı değişikliği de ele alındı.



Çıkmaz, toplantının ardından yaptığı yazılı değerlendirmede, dünyanın farklı kıtalarına kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini, yılın ilk yarısında yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını belirterek "Yeni ürün hasadı başladı. Bu ürünlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ihracatına başlayacağız." ifadelerini kullandı.



Sektördeki gelişmeleri analiz etmek için sektör temsilcileriyle kayısının merkezi Malatya'da bir araya geldiklerini dile getiren Çıkmaz, toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti.



GAİB'den 84 ülkeye kuru meyve ve mamulleri ihracatı yapıldığını belirten Çıkmaz, ihracatta AB ülkelerinin dikkati çektiğini, ilk sırada 16 milyon 367 bin dolarla İtalya'nın bulunduğunu, bu ülkeyi 14 milyon 166 bin dolarla da Almanya'nın izlediğini aktardı.



Çıkmaz, ürün bazında Antep fıstığı ve kayısının ihracatta önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek yılın ilk yarısında 24 milyon 558 bin dolarlık Antep fıstığı ve 39 milyon 250 bin dolarlık kayısı ihracatı yapıldığını bildirdi.