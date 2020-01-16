Kuru meyve ihracatı TMO'nun desteğiyle arttı

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:14

Kuru meyve sektörünün geçen yıl ihracattan elde ettiği gelir, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yaptığı müdahale alımlarının etkisiyle 1 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde geçen yıl miktar bazında yüzde 14 düşüşle 243 bin 900 ton, değer bazında yüzde 5 artışla 523 milyon 577 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Hem üretimi hem de ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu kuru kayısıda miktar bazında yüzde 7 artışla 99 bin 887 ton dış satım yapılarak 253 milyon 114 bin dolar gelir elde edildi.

Kuru incir ihracatında da miktar bazında yüzde 6 artış olmasına rağmen tutarda yüzde 6 azalışla 236 milyon 53 bin dolar karşılığı 64 bin 780 tonluk satış yapıldı.

Kuru meyve ürünleri ihracatında Almanya, İngiltere, Fransa, ABD ve Hollanda gibi geleneksel pazarlar ilk sıralarda yer aldı. Dış satımın en çok arttığı ülkeler ise Çin, Hong Kong, Beyaz Rusya ve Cezayir oldu.

"Kuru üzüm hak ettiği değerde"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, sektörün 2019 yılı performansıyla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin bu alanda "kural koyucu" olması gerektiğini ifade etti.

Üyelerinin, 894 milyon dolarlık satışla sektör ihracatından yüzde 63 pay aldığını belirten Celep, özellikle çekirdeksiz kuru üzümde güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

TMO'nun sezon başında kuru üzüm fiyatını 10 liranın altına düşürmeme hedefiyle piyasaya müdahale ettiğini anımsatan Celep, önceki yıl ton başına bin 760 dolar olan fiyatın piyasanın dengelenmesiyle 2019'da 2 bin 150 dolara çıktığına işaret etti.

Celep, şöyle konuştu:

"Ortalama ihraç fiyatımızdaki yüzde 22'lik artış, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir başarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle TMO, başarılı bir uygulamaya imza atarak sektörümüzün en önemli ihraç ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzümün hak ettiği değere ulaşmasına imkan sağladı. Bu müdahale Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına engel oldu.

2020/2021 çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesinde üreticilerimize güven telkin edilmesi ve piyasayı bozucu spekülasyonların önüne geçilmesi için bir yol haritası belirlenmesi ve TMO'nun önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklaması, sektörümüz ve ekonomimiz açısından hayati önem arz etmektedir."

Hedef pazarlar, Çin ve Hindistan

Celep, TMO'nun Tariş İncir Birliği kanalıyla kuru incirde de müdahale alımı yaptığını, bunun da ihracat gelirine katkı sağladığını belirterek, kuru kayısı için de müdahale alımı beklentisi olduğunu ifade etti.

Sektör ihracatının hızla arttığı Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerine yönelik tanıtım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Celep, bu yıl Hindistan'da da önemli aktiviteler yapacaklarını bildirdi.

Celep, kuru kayısıda lisanslı depoculuk sistemine işlerlik kazandırılmasına gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan TMO İzmir Bölge Müdürü Hüseyin Kılboz da müdahale alımları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA