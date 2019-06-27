Kuru meyve ihracatçısı Rusya'ya odaklandı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, Rusya pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payının yüzde 38'e ulaştığını, bunu daha da artırmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.