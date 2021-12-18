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Kuru kozalak içinde yaşama tutundu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Kuru kozalak içinde yaşama tutundu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanında yer alan kızılçam ağacındaki kuru kozalak içinde yaşama tutunan mantar şaşırttı Yaz sezonunu iklim krizi, kuraklık ve orman yangınları ile mücadele ederek geçiren Muğla'da toprakta yetişmesi gereken mantar...

MUĞLA (İHA) - Kuru kozalak içinde yaşama tutundu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanında yer alan kızılçam ağacındaki kuru kozalak içinde yaşama tutunan mantar şaşırttı

MUĞLA - Yaz sezonunu iklim krizi, kuraklık ve orman yangınları ile mücadele ederek geçiren Muğla'da toprakta yetişmesi gereken mantar kuru kozalakta hayat buldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanında yer alan kızılçam ağacının kuruyan kozalağı başka bir canlının yaşamasına izin verdi. Toprakta yetişen küçük bir mantar, kuruyan kozalağın içinde filizlenerek yaşama tutundu.

Mevsimlik ürünlerden mantar yerden 5 metre yükseklikteki bir kızılçam ağacının kuruyan kozalağının içinde topraksız yetişmesi şaşkınlığa neden oldu.

Kuru kozalak içinde yaşama tutundu

Kuru kozalak içinde yaşama tutundu

Kuru kozalak içinde yaşama tutundu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri

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