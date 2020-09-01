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Kuru kayısıda yeni hedef 500 milyon dolarlık ihracat

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, 500 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Kuru kayısıda yeni hedef 500 milyon dolarlık ihracat
01.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:18

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, 500 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon (1 Ağustos 2019 - 31 Temmuz 2020) 115 ülkeye ihraç edilerek 252 milyon 661 bin dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru kayısı fiyatlarında hissedilir oranda artış olduğunu söyledi.

Kuru kayısı fiyatlarının seyrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alacağını açıklamasıyla değiştiğini hatırlatan Özcan, "Cumhurbaşkanımızın TMO'unun kayısıya müdahalesiyle ilgili müjdesinden hemen sonra fiyatlarda ciddi anlamda yükseliş söz konusu.Tabii bu, ihracat rakamlarına da yansıyacak. Kuru kayısı fiyatları şu an üretici maliyetlerinin iki katına yakın seyrediyor. " dedi.

Bu yılı kayısı üreticilerinin gelir elde etmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"2020 yılının kayısı yılı olacağını her seferinde ifade ediyorduk. Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve iktidar mensubu milletvekillerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Üreticilerimiz şu an kayısı ve çekirdek fiyatlarından memnun. Geçen sezon kabuklu çekirdek kilogramı 4 liradan sezonu kapattı, şu an ise kilogramı 4,5-5 lira civarında seyrediyor. Naturel dediğimiz gün kurusu çekirdek ise 7 liranın üzerinde işlem görüyor. Kuru kayısı fiyatlarında ise geçen sezona göre neredeyse yüzde 100'e yakın bir yükseliş var."

"TMO kuru kayısıda artık çok önemli bir aktör"

İhracatı aksatacak ve ihracata zarar verecek her türlü şeyden uzak durulması gerektiğine işaret eden Özcan, "Bugünden sonra TMO kuru kayısıda artık çok önemli bir aktör. Bizleri bundan sonra çok daha güzel günler bekliyor." diye konuştu.

Organik kuru kayısı fiyatlarının 30-35 lira bandında işlem gördüğünü ve bu rakamların çok iyi olduğuna işaret eden Özcan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra bu rakamları daha yükseğe taşıyarak, kısa vadede 250 milyon dolar olan ihracat rakamlarımızı 500 milyon dolara çıkarmayı istiyoruz. Kuru kayısı ihracatının 500 milyon dolar hedefine ulaştırmak için gayret göstereceğiz. Geçen yıl sezonda, 4 numara diye adlandırdığımız kuru kayısı kilogramı 11 lirayken şu an kilogramı 19-20 lira bandında. Organik diye adlandırdığımız kuru kayısının kilogramı geçen yıl 22-23 lira bandındaydı, bugün 32-33 lira arasında seyrediyor."

Özcan, kuru kayısı fiyatlarının nem, kalibre ve kalitesine göre değiştiğini hatırlatarak, kuru kayısı da kilogramı 10 lira ile 35 liraya kadar farklı ürünler olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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