Kuru Kayısıda İlk Lisanslı Depo İçin İmzalar Atıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık. Önümüzdeki hafta Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış olacağız." dedi.