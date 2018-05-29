Kuru Kayısıda İlk Lisanslı Depo İçin İmzalar Atıldı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık. Önümüzdeki hafta Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış olacağız." dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık. Önümüzdeki hafta Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com