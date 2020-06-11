HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kuru kayısı rekoltesi 85 bin ton olarak açıklandı

Malatya'da, kuru kayısı tahmini rekoltesi 85 bin ton, yaş kayısı rekoltesi de 381 bin 737 ton olarak açıklandı.

Kuru kayısı rekoltesi 85 bin ton olarak açıklandı
11.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:39

Malatya'da, kuru kayısı tahmini rekoltesi 85 bin ton, yaş kayısı rekoltesi de 381 bin 737 ton olarak açıklandı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı kuru ve yaş kayısı tahmini rekoltesi konusunda açıklama yapılıp, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerimiz tarafından 2 Nisan-24 Nisan tarihleri arasında kayısı verim değerleri bağımsız olarak İstatistik Veri Ağı sistemine dönemler halinde girilmektedir. Daha sonra 2020 yılı için Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün (BÜGEM) talimatları doğrultusunda ve İl Müdürlüğümüzün koordinesinde Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Ziraat Odası üyelerinin bulunduğu "Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu" oluşturulmuştur. Tespit Komisyonu tarafından kayısı üretim alanları için doğal afetlerle ilgili riskler bitinceye ve yüksek rakımlardaki kayısı ağaçlarının çiçekleri meyveye dönüşünceye kadar beklendikten sonra komisyon tarafından kayısı ağaçlarının verimi ile ilgili saha çalışmaları yapılmıştır. Saha çalışması bitince komisyon üyeleri toplanarak, ilçelerin istatistik veri ağına girdiği iki dönem tahmin rakamları ile saha çalışması verileri değerlendirilerek rekolte tahmin çalışmalarını tamamlamışlardır. Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2020 yılı Kayısı Rekoltesi tahmini yaş olarak tahmini 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 40 bin 637 ton olup; kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 85 bin 275 ton olarak tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kayısı Rekolte Çalışmasının Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "İlimizde 1978 yılından bugüne İl Müdürlüğümüz tarafından rekolte tahminleri açıklanmaktadır. Bu veriler dikkate alınarak ihracat ve iç piyasaya sunulan kayısı miktarları değerlendirildiğinde, yıllar itibariyle tespit edilerek açıklanan rekolte tahminlerinin doğruya yakın olduğu görülmektedir. Resmi olarak "Kayısı Rekolte Çalışması" komisyonumuz dışında, İlimizde herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından yapılmamaktadır. Rekolte tahmininde bulunan kişi ve kurumların tespitleri kendi görüşleri olup; komisyonumuzla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Ekonomi
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Ekonomi
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Ekonomi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Ekonomi
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Ekonomi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Ankara Antalya Haziran
Şu an buradasınız: Kuru kayısı rekoltesi 85 bin ton olarak açıklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:40:37. #1.15#
title