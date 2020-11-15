Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat
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Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat

15.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:04

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu kuru incirde ihracat sezonunun başladığı 1,5 aylık dönemde, 70 milyon 220 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu kuru incirde ihracat sezonunun başladığı 1,5 aylık dönemde, 70 milyon 220 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden aldığı verilere göre, 30 Eylül'de başlayan incir ihraç sezonunda şimdiye kadar 81 ülkeye ürün gönderildi.

Yaklaşık 1,5 aylık dönemde yapılan 18 bin 157 tonluk ihracattan 70 milyon 220 bin dolar gelir elde edildi.

Bu dönemde en fazla kuru incir, 12 milyon dolarla Almanya'ya gönderildi. Bu ülkeyi 10,5 milyon dolarla Fransa ve 7,4 milyon dolarla İtalya izledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, incir ihracatının sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

Kuru incirin Türkiye'ye önemli bir döviz girdisi sağladığına dikkati çeken Celep, şunları kaydetti:

"İhracatımız dört nala devam ediyor. İncirimiz sürdürülebilir bir şekilde her durumda, her yıl artarak tüketilmeye devam edecek. Pandemi dolayısıyla da doğal ürünlere büyük talep var. İncir de doğal ürün olarak ön plana çıkıyor. Hem tüketim hem de ekonomik olarak fiyatlama aşamasında ürünlerimizin şansı devam ediyor. Sabırlı olup sektörel anlamda pazarlama stratejilerimizi değer zinciri yaratarak yaparsak sektörümüzün artıları ciddi anlamda bir örnek oluşturur."

"Akşamları da mesai yapıyoruz"

Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan da 1,5 aylık dönemde 1000 ton kuru incir ihraç ettiklerini anımsattı.

Ürünlerin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini vurgulayan Bircan, "Yılın 12 ayı dünyaya incir gönderiyoruz. Müşteriler her ay incir istiyor. Tüm dünyada sağlıklı beslenmeden dolayı kuru meyveye bir talep var. İncirde de bu talep ciddi anlamda arttı. Hiçbir işçimize izin vermedik, aksine 400 işçimiz cumartesi, pazar bile çalıştı. Pandemiden dolayı hem satışlarımızda bir artış oldu hem de yeni müşteriler geldi. Şu anda taleplere yetişmek için akşamları da mesai yapıyoruz." diye konuştu.

Sezonun başlamasından sonraki 1,5 aylık dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke şöyle:

ÜLKE MİKTAR (TON)DEĞER (MİLYON DOLAR)

ALMANYA262812

FRANSA273110,5

İTALYA 16467,4

İNGİLTERE 21396

ÇİN 10002,3

Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat
Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat
Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat
Kuru incirde 1,5 ayda 70 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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