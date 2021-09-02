Kuru incir ihracatının 6 Ekim'de başlatılması planlanıyor
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Kuru incir ihracatının 6 Ekim'de başlatılması planlanıyor

Kuru incir ihracatının 6 Ekim'de başlatılması planlanıyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu kuru incirde bu yıl ihracatın başlama tarihinin 6 Ekim olarak planlandığı bildirildi.

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu kuru incirde bu yıl ihracatın başlama tarihinin 6 Ekim olarak planlandığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda ihracat tarihinin başlangıcını belirlemek için kuru incir ihracatçısı firma temsilcileri Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ülkenin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan kuru incirde 2021 sezonunun ilk yükleme tarihinin 6 Ekim 2021 olarak Ticaret Bakanlığı onayına sunulmasına karar verildiğini belirterek, "Toplantıda alınan ve Kuru Meyve Sektör Kurulu tarafından onaylanan bu tarih, Ticaret Bakanlığından alınacak onay sonrasında resmiyet kazanacak ve yürürlüğe geçecek." ifadesini kullandı.

Celep, kuru incir ihracatının 2020 sezon başı olan 30 Eylül 2020'den 28 Ağustos 2021 tarihine kadar dönemde, önceki sezonun aynı dönemine göre, yüzde 4 artışla 241 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Kuru incir ihracatında ilk sırada Almanya'nın yer aldığını vurgulayan Celep, rekolte çalışmalarında sona gelindiğini, resmi açıklamanın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılmasını beklediklerini kaydetti. ??

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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