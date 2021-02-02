'Kuru hava, viral enfeksiyonların kolay bulaşmasına yol açıyor'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, kapalı alanların sık havalandırılması gerektiğini söyleyerek, "Vücut yeterince nemli havayı teneffüs edemediği için burun gölgesi olmak üzere akciğerlere kadar giden kuru hava bu bölgede kuruluğa ve mukozanın hasarlanmasına yol açıyor. Bu da viral enfeksiyonların daha kolay oluşmasına, bulaşmasına ve hastalanmamıza yol açıyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Gerek, kış aylarında viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü söyledi. Gerek, daha sık görülmesinin önemli sebeplerinden bir tanesinin toplu olarak kapalı alanlarda bir arada yaşamanın olduğunu belirtti. Bulunulan alanın sık havalandırılması gerektiğini ifade eden Gerek, "Havaların soğuk olması bu havalandırmanın yeterli düzeyde olmamasına neden oluyor. Ayrıca bulunduğumuz ortamın yeterli nemlendirilmesi gerekiyor. Oda sıcaklığının yükselmesiyle birlikte eğer yeterli nem düzeye ulaştıracak bir tedbir almıyorsak, bulunduğumuz ortam çok daha kuru hale geliyor. Bu kuru ortamda vücut yeterince nemli havayı teneffüs edemediği için başta burun bölgesi olmak üzere akciğerlere kadar giden kuru hava bu bölgede kuruluğa ve mukozanın hasarlanmasına yol açıyor. Bu da viral enfeksiyonların daha kolay oluşmasına, bulaşmasına ve hastalanmamıza yol açıyor. Dolayısıyla kış döneminde eğer kapalı ortamlarda bulunuyorsak, mümkünse sık sık havalandırmak, bunun yanında ortamın yeterli nem düzeyine ulaşması için kaloriferlerin üzerine su kapları yerleştirerek ortamın nemlenmesini temin etmek gerekir. Bunu sadece basit musluk suyuyla yapmakta fayda var" diye konuştu.Gerek, suyun içine mentol atarak ortamın daha nefes alacağı gibi düşüncelerin yer aldığını söyleyerek, "Bu tür kimyasal mentol ve benzeri kimyasal kokulu partikülleri nemlendirmede kullanmamak gerekir. Özellikle kış aylarında çamaşırların odaların havalarını da nemlendirsin amacıyla odalarda kurutulması içerdiği parfüm ve benzeri alerjen kokuların ortama yayılması nedeniyle çok arzu ettiğimiz bir durum değil. Tercihen yaşam alanları dışındaki bölgelerde çamaşırların kurutulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı