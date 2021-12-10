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Kuru gıda halinde denetim

Kuru gıda halinde denetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da bulunan Mega Center Kuru Gıda Hali'nde yapılan denetimlerde onay belgesi olmayan işletmelere idari para cezası kesilip faaliyetten men cezası verildiİstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa'da bulunan Mega Center Kuru Gıda Hali'nde sabah erken saatlerde denetim yaptı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da bulunan Mega Center Kuru Gıda Hali'nde yapılan denetimlerde onay belgesi olmayan işletmelere idari para cezası kesilip faaliyetten men cezası verildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa'da bulunan Mega Center Kuru Gıda Hali'nde sabah erken saatlerde denetim yaptı.Halde faaliyet gösteren et ve et ürünleri depo ve üretim yerlerinde toplam 14 işletmede kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda, Bakanlık Onay Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası ve faaliyetten men yaptırımları başlatıldı. Onaysız faaliyet kapsamında üretilen ürünlere el konuldu. İşletmelerde acil tedbir gerektirmeyen ve gıda güvenliğini tehdit etmeyen uygunsuzlukların giderilmesi için de süre verildi. Öte yandan Mega Center Kuru Gıda Haline giriş-çıkış yapan araçlar da kontrol edildi. Araçlarda taşınan karkasların mühürleri ile Veteriner Sağlık Raporları, et ürünlerinin etiket bilgileri kontrol edildi.


Kuru gıda halinde denetim

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