Kuru fasulyeye coğrafi başvuru

10.10.2019 09:49

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, coğrafi işaret başvurusu yapılan Çavuşdağı kuru fasulyesinin başvuru sürecini ÖTO olarak yakından takip ettiklerini söyledi.



Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, İğdeli Kooperatif Başkanı Süleyman Top, İğdeli Kooperatif Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu ve üretici Şakir İlgan'ı ağırladı. Eriş, görüşmede Kiraz ilçesinde üretimi yapılan Çavuşdağı kuru fasulyesinin hak ettiği değeri bulması için gereken desteği verdiklerini söyledi. Rıfat Eriş, coğrafi işaret başvurusu yapılan Çavuşdağı kuru fasulyesinin başvuru sürecini ÖTO olarak yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Tarihsel geçmişine baktığımızda, belki de 150 seneyi geçen bu ürün adını Çavuşdağı'ndan almış, babadan oğula geçerek, nesilden nesile aktarılmıştır. Bugün adı ile anılan bölgede halkın geçimini sağlamaktadır. Adı geçen ürün, İzmir'in Kiraz ilçesinde rakımı 900'un üzerinde olan Çavuşdağı bölgesi olarak bilinen yayla köylerinde yetişmektedir. Lezzetini de yetiştiği bu bölgeye özgü topraktan almaktadır. Tamamen doğal şartlarda, yaylada oksijeni bol yerde yetişerek herhangi bir ilaçlama gübreleme ve sulama olmadan üretilmektedir. Çavuşdağı kuru fasulyesinin diğer fasulyelerden kendini ayıran en önemli özelliği de kabuk atmaması, suyunun daha parlak ve duru olmasıdır. Küçük taneli olmasına rağmen, yapılan analizlerde protein ve şeker oranının yüksek olduğu görülmüştür. Besleyici bir özelliği olmasından dolayı da insan sağlığına dokunmaması en önemli özelliklerinden birisidir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA