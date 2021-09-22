Kuru fasulye üretiminde rekor

BİTLİS (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini belirterek, " Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

Türkiye fasulye üretiminin yüzde 12'sini üreterek 2002 yılında 50. sıradan 2020 yılında 3. sıraya yükselen Bitlis'te, kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile telefonda görüştü. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odaları Başkanı Necat Demirden'le konuşan Bakan Pakdemirli kendilerini tebrik etti.

Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerinde üretimde Bitlis'in önemli rolü olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, Çiftçi Veysi İşler ile konuşmasında Bitlis'e özellikle teşekkür ederek, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan bir Bitlis'ten geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla bir artış var" değerlendirmesinde bulundu.

Bitlis bu sene bereketi gördü

Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara bu başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allah'a şükür Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Bitlisli çiftçi Veysi İşler de üretimden memnun olduklarını belirterek, "Bakanlığımızın desteği ile üretimi daha da artıracağız" dedi. - ANKARA

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