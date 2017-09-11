Kuru Etli Kiş - Arda'nın Mutfağı

Kuru Etli Kiş Malzemeler :



Hamuru İçin



400 gr un



200 gr tereyağı



1 tutam tuz



2 adet yumurta



İç Harcı



3 adet yumurta



1 su bardağı krema



1 su bardağı rende cheddar peyniri



Tuz



Karabiber



12- 13 dilim Kuru Et



Üzeri İçin



1 su bardağı rende cheddar peyniri



Hazırlanışı



Tereyağınızı küçük küpler olacak şekilde doğrayın ve dolaba kaldırıp iyice soğumaya bırakın. Hamuru için un ve tereyağını bir parçalayıcının içerisinde kum gibi olana kadar ufalayın. Tereyağınızın soğuk olması gerçekten çok önemli, yağın soğukluğu sayesinde unla karıştırdığınızda hamurunuzda kum gibi olan kıvamı sağlayabilirsiniz. Ayrıca soğuk tereyağı ile hazırladığınız hamuru fırına attığınızda içerdeki yağlar kendini bırakıp patlayarak piştiğinde kıyır kıyır lezzetli bir kiş hamuru elde etmiş olacaksınız.



Tuz ve yumurtayı ekleyip dağılmaya yakın bir hamur kıvamına gelinceye kadar parçalayıcıdan çekmeye devam edin. Kıvam alan hamuru iki yağlı kağıt arasında tart kalıbınızın büyüklüğünde açın. Hamuru tart kalıbınızın içine yerleştirin, hamurunuz yerleştirirken kırılıyorsa bu doğru kıvamda hazırlanmış bir hamur olduğunun göstergesidir.



Hamurun kenar kısımlarına parmaklarınızla şekil verdikten sonra çatalla tabanına delikler açın. Ardından üzerine yağlı kağıt serip ağırlık yapması için üzerine bolca bakliyat dökün ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar ön pişirme yapın. Bu ön pişirme sayesinde kiş hamurunuzun kenarları çökmeden ve kıvamında pişecek ancak orta kısmı çatalla deldiğiniz ve üzerine ağırlık koyduğunuz için kabarmayacak. Sürenin sonunda tartın üzerindeki yağlı kağıt ve bakliyatları alıp bu şekilde bir 15 dakika daha pişirin, bu pişirme de tabanın tam olması gerektiği gibi pişmesini sağlayacak.



Bir derin kabın içerisinde bir su bardağı kremayı, bir su bardağı rendelenmiş cheddar peynirini, üç yumurtayı, tuz ve karabiber ilave edip iyice karıştırarak çırpın.



Pişen tabanı fırından alın. İçerisine hazırladığınız kremalı harçtan dökün. Dilimli olan kuru etleri ilave edip üzerine rendelenmiş cheddar peyniri serpiştirip tekrar fırınlayın ve 25-30 dakika daha üzeri iyice renk alana kadar pişirin.