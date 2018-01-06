Kuru Ekmekler Hayvan Yemi Oluyor

Kilis'te, kurumuş ekmekler toplanarak hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.



Sabah Pazarında kurumuş ekmek satın alan Mustafa Gülocak, vatandaşların topladığı ekmekleri kendisine getirdiğini söyledi.



Gülocak, Kuru ekmekleri getiren vatandaşlar her hangi bir ücret talep etmediğini ifade ederek"Bu ekmekleri iyice kırarak ufak parçacıklar haline getirdikten hayvanların ve kuşların beslenmesinde kullanıyoruz. Eskiden bu iş ile uğraşan kişi çoktu ama şimdilerde ise kimse kuru ekmek işi ile uğraşmıyor. Bizde kuru ekmek ziyan olmasın diye bu işi yapıyoruz. Her hangi bir ticari beklentimiz yok" diye konuştu. - KİLİS