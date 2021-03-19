Kuru duman jeneratörü, haşereyle mücadele eden Endonezya ve Malezya'dan da talep görüyor
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Kuru duman jeneratörü, haşereyle mücadele eden Endonezya ve Malezya'dan da talep görüyor

19.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:42
Kuru duman jeneratörü, haşereyle mücadele eden Endonezya ve Malezya'dan da talep görüyor

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki temizlik teknolojileri üzerine kurulan firmanın ürettiği kuru duman jeneratörü, sivrisinekle yoğun mücadele veren Endonezya ve Malezya'dan talep görüyor.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki temizlik teknolojileri üzerine kurulan firmanın ürettiği kuru duman jeneratörü, sivrisinekle yoğun mücadele veren Endonezya ve Malezya'dan talep görüyor.

InnoPark'ta etkili temizlik teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışması yürüten firma, çok amaçlı kullanılmak üzere kuru duman jeneratörü tasarladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede dezenfekte amaçlı da kullanılan ve başarılı sonuçlar ortaya koyan cihaz, sıvıyı gaz formuna çevirerek, etki oranını artırıyor.

Kolay taşıma imkanı sunan 2,5 kilogram ağırlığındaki elektrikli cihazda, solunabilir lisanslı solüsyonlar kullanılıyor.

"Sivrisinekle mücadelede kullanılmak üzere yoğun talep var"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Muhammet Barış Sütcü, AA muhabirine, cihazın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Yüzey Kalıntı Temizleme projesinin çıktısı olduğunu söyledi.

Jeneratör üretiminin, InnoPark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yapıldığına işaret eden Sütcü, kuru duman jeneratörünün teknik özelliklerinin, salgında da etkin kullanılmasına imkan sağladığını vurguladı.

Cihazın gaz formuna çevirdiği dezenfeksiyon sıvısının, her ortamda kolayca dağılabildiğini aktaran Sütcü, şunları kaydetti:

"Dezenfeksiyon maddesi, havada çok uzun süre kalarak etkisini sürdürüyor. Malezya ve Endonezya'da sivrisinekle mücadelede kullanılmak üzere yoğun talep var. İhracatına başladık. Zararlı haşereyle mücadelede püskürtme cihazlarının ilacı ulaştıramadığı yerlere, gaz formunu haşerelerin yuvalarına kadar kolaylıkla ulaştırıyor. Bu da talebi beklemediğimiz düzeyde artırdı. Yerli mühendislik çalışmasıdır. Bu toprakların imkanlarıyla bazı sektörlerde dışarıya olan bağımlılığı ortadan kaldırmak için bu ürün ortaya çıktı. Bu cihaz, tarım sektöründe gübreleme ve ilaçlamada kullanılıyor."

Zirai donu önlemede de etkili

Tasarım tescilli cihazın, sera ve meyve bahçelerinde don önlemede de etkili olduğunu anlatan Sütcü, "Donu engellemek için duman etkili yöntemlerden. Çiftçiler, saman veya lastik yakarak zirai donun önüne geçmeye çalışıyordu. Bu duman hızla dağıldığı için etkisi de az oluyor. Cihazımızda zirai don için kullanılan solüsyon, sağladığı yoğun dumanla bahçe ve serada belirli süre kaldığından hem donu kırıyor hem de bitkiye zarar vermiyor." diye konuştu.

Sütcü, ürünün uygun fiyatı ve ergonomik yapısıyla piyasada ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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