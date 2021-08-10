Kuru dolmalık sebzeleri hazır almak hem zahmetsiz hem ekonomik
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Kuru dolmalık sebzeleri hazır almak hem zahmetsiz hem ekonomik

Kuru dolmalık sebzeleri hazır almak hem zahmetsiz hem ekonomik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuru dolmalık sebzeler yaz aylarında dükkan önlerindeki yerlerini alırken, satıcılar ürünleri hazır almanın hem zahmetsiz hem de daha ekonomik olduğunu söylüyor.

Kuru dolmalık sebzeler yaz aylarında dükkan önlerindeki yerlerini alırken, satıcılar ürünleri hazır almanın hem zahmetsiz hem de daha ekonomik olduğunu söylüyor.

Türkiye'de özellikle Gaziantep mutfağında sıklıkla kullanılan kurutulmuş sebzeler, ülkenin geri kalanında da mutfaklardan eksik olmuyor. Dolma ve kızartma gibi farklı şekillerde kullanılabilen patlıcan, biber, kabak ve acur gibi sebzelerin kuruları, yaz aylarında tezgahlarda yerlerini alıyor. Kurutma işleminin zahmetli olduğunu ve birçok vatandaşın artık balkonlarında sebze kurutmaya yanaşmadığını belirten aktar Tuncay Tezcan, hazır kurutulmuş ürünleri almanın daha ekonomik olduğunu dile getirdi.

"Gaziantep ürünlerini tavsiye ediyoruz"

Eskişehir'de aktar dükkanı işleten Tuncay Tezcan, vatandaşların kurutulmuş sebzelere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Özellikle Gaziantep yöresinden gelen ürünlerin tercih edildiğini ifade eden aktar Tezcan, "Şu anda tam da kuru sebze mevsimindeyiz. Dolmalık kurutulmuş patlıcanlar, biber, kabak, acur kurusu, kapya biber kurusu gibi sebzeler bunlar. Bunlar genellikle Antep ve Aydın bölgesinde üretiliyor. Makul olan her zaman Antep yöresinde üretilenlerdir. Hem lezzet hem de pişme süresi olarak Antep ürünleri daha caziptir. Antep bölgesinin havası kuru olduğu için, biberleri de daha doğal ve lezzetli olduğu için bu bölgedeki ürünleri tavsiye ediyoruz. Lezzet olarak çok güzeldir. Haziran sonu, Temmuz ayının ilk haftalarında sezonu açılmış oluyor" dedi.

"Hazır almak hem kolay hem ekonomik"

Evde kendi imkanlarıyla sebze kurutmanın zahmetli bir iş olduğunu ve çürümelerden dolayı fire verilebileceğini söyleyen aktar Tuncay Tezcan, bu ürünleri hazır almanın daha ekonomik olduğunu aktardı. Konuyla ilgili konuşan Tezcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık insanlara balkonlarında biberleri, patlıcanları kurutmak zahmetli geliyor. Çok meşakkatli oluyor. Hazır ürünler daha ekonomik oluyor. Evde kuruturken artık hava şartlarından dolayı da çürüme olayı daha fazla oluyor. Çok fazla fire veriyor ürünler. Yaklaşık bir dizide 50 tane biber oluyor. Manavdan, pazardan aldığımız 4 kilo biberden bir dizi kuru biber çıkıyor. Zaten şu şartlarda evde kendileri kurutmaya çalışsalar biz dizisini 15 TL'den veriyoruz, bu fiyata mal edemezler. Hem uğraşmıyorlar, hem daha lezzetli hem daha doğal bir ürün hem de çok ekonomik." - ESKİŞEHİR

Kuru dolmalık sebzeleri hazır almak hem zahmetsiz hem ekonomik
Kuru dolmalık sebzeleri hazır almak hem zahmetsiz hem ekonomik
Kuru dolmalık sebzeleri hazır almak hem zahmetsiz hem ekonomik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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