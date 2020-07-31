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Kuru bezelyede iki yeni çeşit geliştirildi

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Türkiye'de sınırlı miktarda üretilen kuru bezelyede iki yeni çeşit geliştirildi.

Kuru bezelyede iki yeni çeşit geliştirildi
31.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:16

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Türkiye'de sınırlı miktarda üretilen kuru bezelyede iki yeni çeşit geliştirildi.

"Deren" ve "İmren" adı verilen iki yeni kuru bezelye çeşidiyle Türkiye'de kuru bezelye üretim ve tüketiminin artırılması ve bakliyatta yeni bir damak alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da özellikle gıda sanayisinde kullanımı dolayısıyla yaygın olarak tüketilen kuru bezelyenin üretim ve tüketimi Türkiye'de genellikle az tercih ediliyor.

Enstitü müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, kuru bezelyenin yeşil bezelye ile karıştırılmaması gerektiğini, yeşil bezelyenin sebze, kuru bezelyenin ise bakliyat olduğunu vurguladı.

Türkiye'de daha çok taze bezelyeye yönelik tüketim alışkanlığı olduğu için kuru bezelyenin fazla üretilmediğini ifade eden Çil, bu baklagil çeşidinin ülke tarımına katacağı avantaj ile insan ve hayvan beslenmesindeki yerini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Çil, yaklaşık 10 yıldan bu yana kuru bezelye çalışmalarında bulunduklarını belirterek, Türkiye'nin ilk kuru bezelye tohumlarından olacak "Deren" ve "İmren" adında iki yeni cins tohum geliştirip tescil ettirdiklerini vurguladı.

Çil, bu ürünlerin ülke tarımında önemli bir çığır açacağına inandığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Nohut, kuru fasulye, mercimek gibi ürünlere karşı iyi bir alternatif ürün olacaktır. Kuru bezelyenin gerek depolanması gerek nakliyesi daha kolay, kullanımı daha ekonomiktir. Bu açıdan baktığımızda bu iki çeşidin ülke tarımına iyi hizmet edeceğini düşünüyoruz. Biz kuru bezelyeyi nohut, kuru fasulye gibi mutfağımıza sokmak istiyoruz. Çünkü gerçekten protein oranı ve kullanımı uygun. Bu nedenle yaygınlaştırmak istiyoruz. Umarım ülke insanımızın da damak tadında yer bulur ve hem üretimi hem de tüketimi artarak devam eder."

Çukurova için iyi bir ara ürün

Tohum geliştiren birim sorumlusu Meltem Türkeri de kuru bezelyenin içerdiği protein miktarı nedeniyle özellikle bebek mamalarında yaygın olarak kulanıldığını belirtti.

Kuru bezelyenin hayvansal protein tüketmeyen kişiler için iyi bir kaynak olduğuna dikkati çeken Türkeri, deneme amaçlı sundukları üretici ve tüketicilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Üreticilerin bu ürünü tercih ederek avantaj kazanacaklarını ifade eden Türkeri, şunları kaydetti:

"Kuru bezelye bizim bölgemiz için kışlık ara ürün niteliğinde önemi oldukça büyüktür. Kendinden sonra ekilecek olan mısır, soya gibi ürünlere erken ekim imkanı sağlamaktadır. Kendinden sonra gelecek ürüne azot olarak zengin bir toprak bırakmaktadır. Ayrıca toprağa karıştırılarak toprağı organik madde olarak zenginleştirir."

Kaynak: AA

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