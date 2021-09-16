DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ

Habermetre - Haberler | Toplum
DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ

DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ Düzce Belediyesi personellerinden Engin Kuru'nun ani vefatının ardından Düzce Belediyesi acılı aileyi yalnız bırakmadı.

DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ Düzce Belediyesi personellerinden Engin Kuru'nun ani vefatının ardından Düzce Belediyesi acılı aileyi yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kuru ailesinin acısını paylaştı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Engin Kuru'nun ailesine ziyaret gerçekleştirerek Başkan Özlü'nün taziye mesajını bir kez daha iletti. Engin Kuru'nun belediyede sevilen isimlerden biri olduğunu ve ailesinin de her zaman yanında olduklarını kaydeden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, Kuru ailesinin acısını paylaştı.

Lise'de bilim bölümünde okuyan Nisanur Kuru'ya dizüstü bilgisayar hediye eden Düzce Belediyesi genç öğrencinin eğitim hayatına destek oldu.

DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ

DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Bensu Soral Hande Erçel Berfu Yenenler
Spor Marcao Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DÜZCE BELEDİYESİNDEN VEFA ÖRNEĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 16:09:33. #1.12#