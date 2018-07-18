Eren Bülbül'ün Katilinin Öldürüldüğü Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eren Bülbül'ün Katilinin Öldürüldüğü Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Eren Bülbül'ün katili Mehmet Yakışır öldürülmüştü. Terör örgününün sözde Karadeniz sorumlusu olan Yakışır'ın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 15 Temmuz günü düzenlenen operasyonda, PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile yakın koruması olduğu belirtilen 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürülmüştü.

EMRİ ALIR ALMAZ KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kırmızı listede aranan ve Eren Bülbül'ün katili olan Yakışırın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Zırhlı aracın içindeki Mehmetçikler harekat merkezinden aldıkları emirle hainleri kurşun yağmuruna tutuyor.

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