Kürtün'de hurda otomobil yangını korkuttu
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Kürtün'de hurda otomobil yangını korkuttu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçe merkezinde park halindeki 2 hurda araç gece yarısı yandı.

26.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:57
Kürtün'de hurda otomobil yangını korkuttu

'nin ilçe merkezinde park halindeki 2 hurda araç gece yarısı yandı.


Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki Belediye Caddesinde dün gece boş bir arazide park halinde bulunan 2 hurda araçta yangın çıktı. Kürtün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında hurda araçlar küle dönerken, hemen bitişiğinde bulunan plastik borular da yangından nasibini alarak çıra gibi yandı.


Gecenin karanlığında ilçede korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangının çıkış sebebi araştırılırken, güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin olduğunu fark eden Kürtün emniyeti olayı incelemeye başladı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı çalışma sonucunda yangının geceleri buradaki hurda araçlar ve bazı inşaatlarda yattığı öğrenilen K.G isimli şahısla ilintili olduğu belirlendi.


Hurda araçların sahibi olan büfeciden gündüz bedava içki istediği ve alamadığı, büfe sahibi tarafından da o araçlarda yatmaması konusunda uyarıldığı bilgisini alan emniyet ekipleri bu kez bölgedeki güvenlik kameralarında detaylı inceleme başlattı ve araçların yanmaya başladığı anda araç içerisinden çıkan şahsın K.G olduğunu belirledi.


Yangının K.G tarafından kasten mi çıkarıldığı yoksa elindeki sigara nedeniyle araç içerisindeki kartonların tutuşması sonucu mu çıktığı araştırılıyor.


Gözaltına alınan K.G'nin sorgusu devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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