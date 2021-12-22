"Kurtuluşun Resmi" Adlı Resim Yarışması Gerçekleştirildi
"KURTULUŞUN RESMİ" ADLI RESİM YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluşun Resmi" adlı resim yarışması gerçekleştirildi.
ADANA (Habermetre) - "KURTULUŞUN RESMİ" ADLI RESİM YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluşun Resmi" adlı resim yarışması gerçekleştirildi.
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adana Gençlik Merkezinde gerçekleşen etkinlikte gençler, birbirinden güzel resimleriyle Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. yılını hatırlattılar.
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