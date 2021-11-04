Kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri başlıyor

Lüleburgaz"Kurtuluş" coşkusuna hazır!

5 Kasım Cuma günü LYFA'da Futbol Turnuvası Kurtuluş Kupası'yla başlayacak etkinlikler kurtuluşun günü 8 Kasım'a kadar sürecek. Bu kapsamda tenis, satranç, futbol turnuvalarından resim sergisine, canlı heykel gösterilerinden paramotor gösterisine kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da kentte büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda dolu dolu bir etkinlik programı hazırlayan Lüleburgaz Belediyesi, gencinden yaşlısına, 7'den 70'e bütün Lüleburgazlılarla 8 Kasım Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümünü kutlayacak. 81 ilin bayrağının da yer alacağı 8 Kasım'da resim sergilerinden çeşitli spor dalları ve satranç alanında düzenlenen turnuvalara, çocuklar için gerçekleştirilen çadır etkinliklerinden yine Kongre Meydanı'nda düzenlenen sahne gösterilerine ve canlı heykel gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

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