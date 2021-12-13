KURTULUŞUN 100.YILINDA GAZİ ŞEHİRDEN 80 İLE TOPRAK VE BAYRAK GÖNDERİLECEK

GAZİANTEP (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Gazi Şehirden Türkiye'nin 80 İline toprak ve bayrak gönderildi.

Valilik fuaye salonunda düzenlenen lansman programı ile 22 öğretmen ve öğrenciye Türkiye'nin 80 İline götürecekleri toprak ve bayrak Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından törenle teslim edildi.

Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile öğretmenler katıldı.

Gazi Şehir'in kurtuluşunun 100. Yılında 6317 şehidimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler dileyen Vali Davut Gül, "100. Yılda yeni bir şey söyleyeceğiz, ikinci 100 yılın başlangıcındayız. Burada bir kutlamamız ve şenliğimiz var. Sonuç itibariyle bu şehir esaretten kurtuldu, dolayısıyla da bunu en üst düzeyde kutluyoruz, hatırlatıyoruz. İkinci 100 yılın önsözüne yazıyoruz. " dedi

Vali Gül, "İkinci 100 yılın sonunda bu yaptıklarınızı anlatarak tarihe geçmiş olacaksınız. Şu an sizler Gaziantep'te tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bir tarih yazıyorsunuz. "dedi

Gül, bu programda her kurumun üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını belirterek, öğretmen ve öğrencilere kazasız ve belasız yolculuklar, gidecekleri şehirlere de Gaziantep'in selamını iletmelerini söyledi.

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Muhteşem bir tarihin ve coğrafyanın şanlı, şerefli ata ve ecdadın emanetçisiyiz. Bu emaneti geleceğe taşımak ve gençlere vermek için huzurlarınızdayız. Toprak ana, yar, vatandır. İşte bu toprağı 80 İlimize gençlerimizle gönderiyoruz ve diyoruz ki asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Zaman değişse de vazifemiz hep aynı, geçmişten aldığımız ilhamla artık 'Eğitim ve Bilim Şehri Gaziantep' diyoruz. Gazi unvanının yanına bu unvanları da koymak için gençlerimizle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu toprak, bu bayrak çok özel. Burada büyük bir destan ve eser var. " dedi

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise konuşmasında, "Gaziantep'in kurtuluşunun, destanımızın 100. Yılı. Yüzyıl önce şehit kanının aktığı kutlu memleketteyiz. Bugün geçmişi saygıyla yad ediyor ve geçmişe sahip çıkmak için o kutlu kanın aktığı bu topraklardan birer avuç 80 ile götüreceksiniz. 80 İl Valimize Gaziantep'in şu mesajını götürünüz. Yüzyıl önce ne ise aynı aşk, aynı ruh, aynı iman, aynı vatan aşkının içimizde olduğu sonsuza kadar devam edeceği, ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza kadar göklerde dalgalanacağını teyit ederek bu mesajımızı iletiniz. "

Konuşmaların ardından öğretmenler ve öğrenciler 80 ile gönderilecek toprağımızın ve bayrağımızın emanetini teslim aldılar.

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