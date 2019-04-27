Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu kentten başlatılan "Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş"e katılanlar, Amasya'nın Merzifon ilçesine ulaştı.

Samsun'dan 23 Nisan'da yola çıkan Türkiye'deki çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Kurtuluştan Kuruluşa Büyük Yürüyüş Koordinasyon Merkezi üyeleri, Kayadüzü köyü mevkisine geldi.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri tarafından karşılanan grup, Türk bayraklarıyla Samsun-Amasya kara yolu üzerinden Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne yürüdü.

Yürüyüş koordinatörü Engin Uç, burada yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Samsun'dan Anıtkabir'e büyük yürüyüşü başlattıklarını söyledi.

Yürüyüşün geniş katılımla 19 Mayıs'ta noktalanacağını belirten Uç, "Giderek artalım, çoğalalım. Ankara'ya sel gibi girelim. En güzel şey susmaktır. Susmak bir feryattır, protestodur. Biz slogan atmadan Ankara'ya çoğala çoğala gideceğiz." dedi.

Uç, yürüyüş sonunda Türkiye'nin 81 ili ile Selanik ve KKTC'den getirilen topraklarla Anıtkabir'e "100. yıl çınar fidesi" dikeceklerini kaydetti.

Açıklamanın ardından grup, Çorum'a hareket etti.

Kaynak: AA