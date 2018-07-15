Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bu darbeyi yapanlar, sadakat, şeref, inanç, devlet nedir unutanlardı fakat Türk halkından aldıkları cevap gerçekten Türkiye tarihinde altın harflerle yazılı kalacaktır." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Kurtuluştan İstiklale Kahramanlık Türküleri" konseri düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde, TRT tarafından Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Huseyin Kavazovic, Temsilciler Meclisi Başkanı Yardımcısı Sefik Dzaferovic, Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Türk kurum ve kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Bosna Hersek şehitlerine saygı duruşu ve dua ile başlayan programda milli marşlar okundu.

Protokol konuşmalarının ardından TRT sanatçıları tarafından verilen konser büyük beğeni topladı.

Konserde, TRT sanatçılarının yanı sıra Bosna Hersekli sanatçı Zejd Soto Boşnakça halk Türküleri seslendirdi. Konser, TRT Türk ve Bosna Hersek'te yayın yapan Hayat TV'de canlı yayınlandı.

Zvizdic, konser öncesi yaptığı konuşmada, iki sene önce Türkiye ve Türk halkının çok zor günler yaşadığını ama sonunda bu darbe girişiminin başarısız olduğunu belirterek, "Bu darbeyi yapanlar, sadakat, şeref, inanç, devlet nedir unutanlardı fakat Türk halkından aldıkları cevap gerçekten Türkiye tarihinde altın harflerle yazılı kalacaktır." diye konuştu.

Türk halkının darbe karşındaki mücadelesine hayran kaldığını vurgulayan Zvizdic, o gece Türk halkının aşk ve yurt severlikle zafer kazandığını dile getirdi.

"Ülke böyle sevilir, bu şekilde korunur"

Darbe teşebbüsünde Türk milletinin zorlukla karşılaştığını ve bunun gerçekten çok büyük bir sınav olduğunu ama bundan da çok önemli derslerin öğrenilmesi gerektiğini belirten Zvizdic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hür bir milletin hür bir ruhu vardır. 15 Temmuz da bunun bir örneğidir. 15 Temmuz'da her zaman kahraman Türk halkını saygı ile anacağız. Ülkenin her köşesinde insanlar birlik oldu. Türk halkı bu kötülüğe, teröristlere birlikte karşı koydu, ülkesini savundu. Ülke böyle sevilir, bu şekilde korunur. Siz sevgili dostlarımız bunun en güzel örneğisiniz."

"O geceyi unutmamak için bu gece yine birlikteyiz"

Zvizdic, Türkiye'nin her zaman bağımsızlığını koruduğunu, geleneksel değerlerine sahip çıktığını ve milletin hürriyetini muhafaza ettiğini kaydederek, Türkiye'nin çalışkan bir ülke olarak ekonomisini de ileriye taşıdığını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Koç da 15 Temmuz gecesi yüce Türk milletinin güçlü iradesinin FETÖ'nün sinsi girişimini başarısız kıldığını belirterek, Bosna Hersek halkının o gece Türkiye ile dayanışma gösterdiğini anımsattı.

Bosna Hersek'ten gelen bu desteğin asla unutulmayacağına dikkati çeken Koç, "O geceyi unutmamak, şehitlerimiz ve gazilerimize saygı için, yapılan hainliği hatırlamak, dayanışmamızı göstermek ve bunun sadece Türkiye'nin problemi olmadığını ortaya koymak için bu gece yine birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Koç, Türkiye'nin istikrarının Bosna Hersek'in istikrarı olduğunu, Bosna Hersek'in refahı ve güvenliğinin Türkiye için çok önem taşıdığını dile getirerek, kimsenin Türkiye-Bosna Hersek kardeşliğini bozamayacağını söyledi.

AA'nın darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi

Program kapsamında Vijecnica Kütüphanesi'nde Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Katılımcılar konser sonrası sergiyi ziyaret etti.

Kurtuluştan İstiklale Kahramanlık Türküleri konseri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın da Mostar şehrinde sanatseverlerle buluşacak.