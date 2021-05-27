'Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs' yarışmasının sonuçları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs' yarışmasının sonuçları belli oldu

'Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs' yarışmasının sonuçları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile deneme yarışması düzenledi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile deneme yarışması düzenledi. Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs temasıyla gerçekleştirilen deneme yarışmasının sonucu belli oldu.

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin düzenlediği ve 15-30 yaş arası tüm vatandaşların katılabildiği deneme yarışmasında "Geleceğe Sığan Bir Dün: 19 Mayıs 1919" adlı denemesi ile Yusuf Gülenç birinci seçildi. Yarışmada birinci seçilen Yusuf Gülenç'e Dünya Klasikleri Kitap Seti hediye edilecek. Yarışmaya katılan herkese ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk verilecek. Hediyelerini almak isteyen katılımcıların ise @opgenclikadalar instagram hesabı ile dm üzerinden iletişime geçmeleri istendi. - ESKİŞEHİR

'Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs' yarışmasının sonuçları belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs' yarışmasının sonuçları belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:22:47. #1.15#

title