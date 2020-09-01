Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?
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Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Kurtuluş Yurt, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Kurtuluş Yurt kimdir?

Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?
01.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:52

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kurtuluş Yurt, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor?

KURTULUŞ YURT KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Temmuz 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: Çeşme, Türkiye

Boy: 1,87 m

Kilo: 78 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2008

Şu andaki takımı: Adana Demirspor

Mevkii: Kaleci

Sözleşme Başlangıç T. : 31 Temmuz 2018

Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2020

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?
Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?

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