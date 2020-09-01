Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Kurtuluş Yurt, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Kurtuluş Yurt kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kurtuluş Yurt, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? KURTULUŞ YURT KİMDİR? Doğum tarihi: 22 Temmuz 1990 Kaç yaşında: 30yaşında Nereli: Çeşme, Türkiye Boy: 1,87 m Kilo: 78 kg Kariyer başlangıç tarihi: 2008 Şu andaki takımı: Adana Demirspor Mevkii: Kaleci Sözleşme Başlangıç T. : 31 Temmuz 2018 Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2020 OYNADIĞI TAKIMLAR