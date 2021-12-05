'Kurtuluş Yolu' turizme kazandırılıyor

SAMSUN (Habermetre) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin ilk adımlarını attığı Samsun'dan ulusal bilinci uyandıran ve halkın işgallere tepki göstermesini sağlayan ilk genelgeyi hazırladığı Havza ilçesine giderken kullandığı 84 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu', tarih turizmine hazırlanıyor. Atatürk'ün Kavak, Havza ve Amasya'ya uzanan milli mücadelenin ilk esrarengiz ve zorlu yolculuğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile gelecek kuşaklara miras bırakılacak.

İlkadım'dan başlayarak Kavak'a, oradan da Havza'ya uzanan güzergahı daha önce tespit ederek koruma altına alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolun bozuk kısımlarını yeniliyor. 20 gün önce Gürgendağ mevkiinden başlatılan çalışmayla 27 kilometre uzunluğundaki yolun, 8 kilometresi çift kat hasırlı çelik telli beton, 19 kilometresi A tipi sathi kaplama yapılarak Çakallı mevkiine bağlanacak.

13 mahallenin ortak kullandığı ulaşım güzergahı olan yolun genişliğini 7 metreden 10 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Beton yol imalatını yıl sonuna kadar tamamlayacak ekipler, asfaltlanacak kısmı ise 2022 yılında bitirecek.

Kurtuluş Yolu'nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, altyapı yatırımlarını en kısa sürede tamamlayarak ata yolunu turizme kazandıracaklarını söyledi. Başkan Demir, "Betonu kaldırıp, yolu genişleterek kazı dolgu çalışmalarıyla zemini sağlamlaştırıyoruz. Ardından temeline çift kat hasırlı çelik teller yerleştiriyoruz. Dayanıklılığı çok sağlam olan 20 santim kalınlığında beton seriyoruz. Bu kalitedeki 8 kilometrelik beton yol çalışmalarımız şu an devam ediyor. Kış mevsimini geçirdiğimizde de Çakallı Yolu'na bağlanacak. Kalan 19 kilometre uzunluğundaki kısmı da A tipi sathi kaplama yapacağız" dedi. Başkan Demir, "Mevcut beton yol, heyelanların ve ağır tonajlı araçların etkisiyle zaman içinde kırılmış, derin çatlaklar oluşmuştu. İnşallah yapımı tamamlandığında otoyol standardında bir hale gelecek. Geçmişten aldığımız Ata mirasına sahip çıkarak geleceğe emanet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolun yapımı tamamlandığı ise Çakallı mevkiinden sonra Kavak, Havza ve Amasya il sınırına kadar uzanan güzergahta bozulmalar, çatlamalar veya heyelandan kaynaklanan deformasyonlar olursa da bunları da yenileyip sağlamlaştıracağız. Altyapı yatırımlarımız bitince de Kurtuluş Yolu, kalitesi ve konforuyla turizme önemli hizmetler verecek. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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