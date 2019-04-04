Kurtuluş Yolu' Tarih Turizmine Kazandırılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmaylarıyla birlikte Amasya sınırına kadar geçtiği tarihi yol ve güzergah üzerindeki kültürel eserleri gelecek kuşaklara aktarmak ve rotayı turizm ögesi haline getirmek için Samsun'dan Havza'ya, oradan da Suluova üzerinden Amasya'ya gittiği güzergahı yeniden düzenleyerek tarih turizmine kazandıracak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 100. yıl dönümüne kısa bir zaman kala, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin tüm yurda dağılmasını sağlayan güzergahı gün yüzüne çıkartıyor. Proje kapsamında Atatürk'ün Samsun'da başlayarak Amasya'ya kadar yaptığı yolculuk, kamp yaptığı karargah ve konakladığı yerler gün yüzüne çıkartılıyor.

Atatürk'ün ayak izleri takip ediliyor

Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını Samsun'da atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kavak, Havza ve ardından Amasya'ya uzanan zorlu yolculuğu, tam olarak çözülüp aydınlatılamamıştı. Bu nedenle tarih kitaplarında yazılamayan ve öğrencilere anlatılamayan Milli Mücadele'nin ilk yolculuğunun gün ışığına çıkarılması ve Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurmaylarıyla birlikte Amasya sınırına kadar geçtiği tarihi yol ve güzergah üzerindeki kültürel eserleri gelecek kuşaklara aktarmak ve rotayı turizm ögesi haline getirmek için Samsun'dan Havza'ya, oradan da Suluova üzerinden Amasya'ya gittiği güzergah nazım imar planı ve çevre düzeni planına işlendi. Rota üzerinde yer alan menfez, köprü, han, sanat yapıları ve 1919'dan günümüze ulaşan konut kalıntıları tespit edildi ve koruma altına alınacak. Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Mıntıka Palas'ta kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya vardığı süre içerisinde yaşadığı sıkıntılı ve zorlu yolculuğun yeniden canlandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Karargah binası restore edilecek

Kurtuluş Yolu güzergahında ihalesi yapılan güzergah üzerindeki 250 adet binaların dış cephe boya işleri tamamlandı ve geçici kabul aşamasında. Ayrıca Kurtuluş Yolu üzerinde bulunan Mevcut Karargah Binası Restorasyonu Yapılması ve Kamp Alanı yapım işlerinin ihaleleri de gerçekleştirildi, çalışmalar devam ediyor. Her iki projenin de Nisan ayı sonu itibari ile tamamlanması planlanıyor. Dış cephe işlerinin tutarı 750 bin TL, kamp alanının tutarı 1 milyon 100 bin TL ve karargah binasının restorasyonu 293 bin TL. - SAMSUN

Kaynak: İHA