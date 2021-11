Kurtuluş'un 99.Yıldönümü Kutlandı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saat 10.00 sıralarında başlayan törene; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, oda ve borsa temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylendi.

Kutlama mesajlarının okunduğu törende, Mustafa Helvacıoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutlayan Helvacıoğlu, "Sevgili hemşerilerim, Edirne'miz 660 yıl önce topraklarımıza kattık. Dile kolay 660 yıl. Bu topraklarda hep huzur ve barış oldu. Ama sonra 'kara günler' geldi. Önce balkan savaşlarıyla Bulgarlar geldi. O günler bir vahşetti. Sonra yunanlılar geldi. 99 yıl önce acıyla sınandık. Yoklukla imtihan edildik. Bunları görmüşçesine, Arif Nihat Asya şiirinde 'kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları; aslan payını aslan olmayan aldı' diyor. İşte 99 yıl önce Keşanlı atalarımız ayağa kalktı. Boyun eğmedi. Kendine kelepçe taktırmadı. Selamızı okutmadı. Dünyaya gözdağı verenler, Keşanlıların sinesine tosladı. Atalarımızı yok etmeye çalışanların defteri, burada dürüldü ve kazandık. Bugün burada bu kazanımı kutluyorsak, Keşanlı kahraman atalarımız sayesindedir. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır' diyen Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar ki; Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın tarif ettiği gibi; 'çok değil göğsümüzün içine çizsek seni, isterse bundan sonra ufuk yansın, gök yansın; çünkü sen bu milletin, umduğu kahramansın' dediği kahramanlardır. Sevgili hemşerilerim, bir an maziye gidelim. 99 yıl önce bugün Binbaşı Mehmet Bey ve komutasındaki askerler Keşan'ımıza giriyordu. 99 yıl önce, tam da bu saatlerde, Keşanlılar sevinç gözyaşları döküyordu. 99 yıl önce, işte bu saatlerde, Keşan'ın sokakları coşkuyla inliyordu. 19 Kasım, öyle sıradan bir gün değil sevgili Keşanlılar 19 kasım, sadece düşmanı kovmak değil. 19 Kasım, Keşan'ın cesareti demek. 19 kasım; 'bu topraklarda hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' demektir. Çünkü her işgal aynı zamanda bir başkaldırıdır. Direnmektir, mücadeledir. Sonuçta vatandır, bayraktır ve de bayramdır. Bugün bizim bayramımızdır. Kanla, çileyle, yoklukla sınanan Keşanlıların düğünüdür. Bugün Keşan'ın gurur günüdür. Keşanlıyım diyenlerin övüncüdür. kutlu olsun. Bugün, zaferini gururla kutla Keşan. Keşan Belediyesi olarak düzenlediğimiz araç kortejiyle, kurtuluş kortejiyle, halk oyunlarıyla kutla. Bandomuzdan yükselen ezgilerle o coşkuya ortak ol. Atalarının izinde koşan gençlerimizin kurtuluş koşusuyla sevin. Belediyemizin düzenlediği balkan senfoni orkestrası kurtuluş konseriyle o mutluluğu dolu dolu yaşa. Sevgili Keşanlılar; bugün elbette bu coşkuyu yaşayacağız. Bu bizim hakkımız. Ama onların evlatları olarak görevimiz var. Atalarımız üzerine düşen sorumlulukları ziyadesiyle yerine getirmiş. Şimdi sıra bizde. Biz de, şanlı zaferlerimizi yarınlara taşıyacağız. Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'artık hedeflerinin çoğuna ulaştığımız ve menziline de yaklaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme girdik.' Bu istikamette Cumhuriyet'in 100. yılına emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yapmamız gereken bir şey daha var. 99 yıl önce yaşadığımız bayram gibi, Keşan'ı daima bayram yerine çevirmeliyiz. 99 yıl öncekiler gibi birlik ve beraberliğimizi yüceltmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vermeliyiz.' Toprakların üstündekiler olarak, toprağımızın altındakilere layık olmalıyız. Bunun içinde her zamankinden daha çok çalışmalıyız. Bugünlere nasıl, nereden geldiğimizi unutmadan çalışmalıyız. Keşan'ı 100. yılına daha güçlü bir şekilde kavuşturmalıyız. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e daha güçlenerek ulaşmalıyız. Şunu gururla söylemeliyim ki Keşan Belediyesi olarak ilhamımız atalarımızdır. Keşan'da atalarımız zorluk mu çekti? Biz de Belediye olarak torunları için hayatı kolaylaştırıyoruz. Onlar bu topraklara kan mı döktü? Biz de onların izinde bu topraklara ter döküyoruz. Onlar ayağa mı kalktı? Biz de istihdamla, yatırımla, üretimle Keşan'ı ayağa kaldırıyoruz. Onlar vatan mı bıraktı? Biz de onların bıraktığı vatana, parklar, stadyumlar, barınaklar, müzeler, kültür merkezleri bırakıyoruz. Bize bağımsızlığın yolunu açanların izinde, yollar yapıyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümde açacağımız; Rasim Ergene Caddemizi de, Yukarı Zaferiye Muhtarlığımızı da şanlı Atalarımızın mirası Keşan'a armağan olarak sunuyoruz. Keşanlıların bunları yapmasında şaşılacak bir durum yok. Çünkü biz onların torunlarıyız. Çünkü biz 'muhtaç olduğun kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur' sözüne inananlarız. Keşan'ın kurtuluşun 100. yılı olan 2022'ye, ona keza Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle 'Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslenen hedeflerimiz, aslında tıpkı millî mücadelenin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır.' İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda bir gül bahçesine düşercesine toprağı giren tüm Keşanlı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Keşanlı gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Ulu önderimiz Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyorum." dedi.

Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından Keşan'da ilk, ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Buna göre; ilkokullar arası resim yarışması birincisi Abdülşavur İlkokulu öğrencisi Arya Kunduracı, ikinci Rasim Ergene İlkokulu öğrencisi Bulut Kayra Bozkurt, üçüncü Anafartalar İlkokulu öğrencisi Ata Vural, ortaokullar arası şiir yarışması birincisi Yenimuhacir Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Gücüyener, ikinci Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu öğrencisi Zehra Çiçek, üçüncü Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu öğrencisi Berra Genç, liseler arası kompozisyon yarışması birincisi Keşan Lisesi öğrencisi Lale Göksu Yakın, ikinci Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi öğrencisi Asmin Yücel, üçüncü KTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Asya Nur Demiral'a ödülleri verildi. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından, Keşan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ve Folklor ekibi ile Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. Ekipleri ngösterileri, vatandaşlar tarafından beğen i ile takip edildi. Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlama programı, resmi ve sivil araçlar ile grupların geçişi ile sona erdi.

