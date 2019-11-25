Kurtuluş töreninde dağıtılan şekerlemeleri almak için çabaladılar

25.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:04

EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalarda Edirne'ye özgü dağıtılan şekerleme ve eşyaları almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'ncı yıl dönümü etkinlikleri kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve siyasi parti temsilcileri ile Edirneliler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından törenlere Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi.

Kaynak: DHA