Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
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Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ışık ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyanın en büyük doğal akvaryumu Balıklıgöl'de ışık ve lazer gösterisi ile vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Mappıng ışık ve lazer gösterisini vatandaşlar ellerindeki bayraklarla dikkatle izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de vatandaşlarla beraber gösteriyi izledi. Mappıng ışık ve lazer gösterisinin ardından Başkan Beyazgül'ün havai fişek butonuna basması ile beraber tarihi Balıklıgöl platosunda havai fişek gösterisi yapıldı. - ŞANLIURFA

Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi
Kurtuluşun yıl dönümünde ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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