Kurtuluş'ta yılbaşı kutlama geleneği değişmedi

ŞİŞLİ'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki yılbaşı gecesi sokağa bardak atma geleneği bozulmadı. Mahalle sakinleri camlara çıkarak tencere tava çaldı, caddeye bardak fırlattı. Kimi vatandaşlar ise camlardan meşale yaktı.

Şişli Kurtuluş'ta saatler gece yarısını gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde, her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Kimi vatandaşlar ise camlara çıkarak meşale yaktı. Polis ekipleri de mahalleden geçerken sirenlerini çalarak vatandaşlara eşlik etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı