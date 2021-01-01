Kurtuluş'ta yılbaşı kutlama geleneği değişmedi
01.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:46
ŞİŞLİ'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki yılbaşı gecesi sokağa bardak atma geleneği bozulmadı.
ŞİŞLİ'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki yılbaşı gecesi sokağa bardak atma geleneği bozulmadı. Mahalle sakinleri camlara çıkarak tencere tava çaldı, caddeye bardak fırlattı. Kimi vatandaşlar ise camlardan meşale yaktı.
- İstanbul
Şişli Kurtuluş'ta saatler gece yarısını gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde, her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Kimi vatandaşlar ise camlara çıkarak meşale yaktı. Polis ekipleri de mahalleden geçerken sirenlerini çalarak vatandaşlara eşlik etti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı