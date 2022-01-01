İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ - Haberler
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İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'nin Kurtuluş Mahallesi'nde yılbaşı kutlama geleneği yine bozulmadı.

ŞİŞLİ'nin Kurtuluş Mahallesi'nde yılbaşı kutlama geleneği yine bozulmadı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlara çıkan vatandaşlar tencere tava çaldı. Kimi yola nar fırlattı, kimi ise şişe ve bardak.

Kurtuluş Mahallesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl başında da gelenek bozulmadı. Kimi tencere tava çaldı, kimi sokağa nar fırlattı. Sokağa fırlatılan şişe ve bardaklar araç sürücülerine zor anlar yaşatsa da, Kurtuluş'ta yıl başı geleneği bozulmadı.

İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

İSTANBUL-KURTULUŞ'TA YENİ YILA GİRERKEN SOKAĞA BARDAK VE NAR ATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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