Kurtuluş Spor Organizasyonlarında Büyük Coşku

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sportif organizasyonlarda farklı branşlarda yüzlerce sporcu öğrenci, haklı gururu ve mutluluğu bir arada yaşadı. Aralık ayının başından bu yana kadar devam eden etkinliklerin finallerinde büyük coşku yaşandı.



Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 2. Geleneksel Futbol Kurtuluş Kupası, 6. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışları ve Halk Oyunları Kültür Şenliği, yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük coşkunun yaşandığı organizasyonların kapanış seremonileri ve ödül törenlerinde katılımcı kulüplerin temsilcileri ve sporcuları ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı.



Çalışkan, sportmen, kültürlü, sanata önem veren ecdadına yakışır bir neslin yetiştiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "2. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupasında 19 ortaokulumuzdan 300'ü aşkın yıldız kramponu yeşil sahada buluşturduk. Kupanın heyecan dolu finalinin ardından katılan ve dereceye giren tüm okullarımızı bir kez daha kutluyorum. 3. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupasında dereceye giren 32 sporcumuzun ve Satranç Kurtuluş Kupasında dereceye giren sporcularımızın ödüllerini düzenlediğimiz renkli bir törenle takdim etmiştik. 5. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupamızda ise 21 lisemizin mücadelesi devam ediyor. Dev adaların ve potanın perilerinin ödüllerini 28 Aralık 2017 günü Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törenle takdim edeceğiz. Alleben 1 Yüzme Havuzumuzda düzenlenen 6. Geleneksel Kurtuluş Kupası, 490 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarışların ilk gününde farklı stillerde yüzülen serilerde dereceye giren sporcularımızın ödül kürsüsünde haklı sevinçlerini paylaştık. Halk oyunları kültür şenliğimizde ise 9 farklı gösteri grubundan 130 oyuncu ve 20 müzisyenimiz gün boyunca bizlere halk oyunlarımızın ve halk müziklerimizin en güzel örneklerini sundular. Çalışkan, sportmen, kültürlü, sanata önem veren ecdadına yakışır bir nesil yetişiyor ve bizler de onlarla gurur duyuyoruz. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.



Basketbol, badminton, futbol, halk oyunları, satranç ve yüzme branşlarında düzenlenen sportif etkinliklere Gaziantepliler büyük ilgi gösterdi. Aralık ayının başında start alan etkinliklerin tamamında tribünler hiç boş kalmadı. Çocuklarına destek vermek üzere organizasyonların gerçekleştirildiği spor alanlarında yerlerini alan sporcu velileri, en az sporcular kadar heyecanlı ve keyifli anlar yaşadı. 6 farklı branşta sporcuların sportif malzemelerle ödüllendirildiği etkinlikler spor camiası ve spor federasyonlarının il temsilcileri tarafında da tam not aldı. - GAZİANTEP